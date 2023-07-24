Песков опроверг нанесение Россией ударов по мирным объектам на Украине

Он опроверг слухи о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе российскими военными

Вооруженные силы России никогда не наносят удары по социальной инфраструктуре и храмам на Украине, обратные утверждения — ложь. Это подчеркнул в понедельник, 24 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя соответствующие обвинения в адрес российских военных, спикер Кремля указал, что "речь идет об антиракетах, собственно, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм", сообщает РИА Новости.

Ранее украинские СМИ сообщали, что мощный удар был нанесен в ночь на 24 июля по украинскому порту. Взрывы прогремели в Одесской области, в городе Измаил. Также сообщалось о взрывах в Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога.

Что касается одесского собора, Министерство обороны России подчеркивало, что наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты. К нему, в свою очередь, привели безграмотные действия операторов комплексов противовоздушной обороны, которые украинские военные специально устанавливают располагают в жилых кварталах.

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