ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи мотыльков осложнили жизнь автомобилистам в Липецкой области

18:12
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Специалисты объяснили это явление

Кадры из Липецкой области. Местным жителям удалось снять на видео редкую природную аномалию. В вечернее время на свет дорожных фонарей слетались тысячи мотыльков.

Насекомых над автотрассой было столько, что автомобилистам приходилось снижать скорость - видимость упала практически до минимальной. По мнению специалистов, это поденки - древние и безвредные насекомые. Сейчас у этих мотыльков брачных период, и потому они роем поднимаются в воздух. Да и место выбрали не случайно - на мосту яркое освещение, и вода рядом, есть куда откладывать личинки. Поэтому то, что люди назвали атакой насекомых, на самом деле брачный танец.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Мотыльки
Мотыльки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.