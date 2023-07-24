Тысячи мотыльков осложнили жизнь автомобилистам в Липецкой области

Специалисты объяснили это явление

Кадры из Липецкой области. Местным жителям удалось снять на видео редкую природную аномалию. В вечернее время на свет дорожных фонарей слетались тысячи мотыльков.

Насекомых над автотрассой было столько, что автомобилистам приходилось снижать скорость - видимость упала практически до минимальной. По мнению специалистов, это поденки - древние и безвредные насекомые. Сейчас у этих мотыльков брачных период, и потому они роем поднимаются в воздух. Да и место выбрали не случайно - на мосту яркое освещение, и вода рядом, есть куда откладывать личинки. Поэтому то, что люди назвали атакой насекомых, на самом деле брачный танец.

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