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В Москву возвращается 30-градусная жара

13:09
  • понедельник
  • 24 июля 2023

К выходным станет прохладнее

Прохладную погоду в Москву приносят северные воздушные массы – хотя ветер в столице дует с юго-запада. Природу этой загадки объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, воздушные массы сейчас движутся по сложной траектории – спускаясь с севера на юг, и оттуда уже поступая к Москве.

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Однако такая необычная циркуляция изменится уже во вторник, 25 июля. Температура в столице поднимется до 23-24 градусов, что полностью будет соответствовать норме. В среду, 26 июля, днем ожидается 23-25 градусов, по области — до 27. Это примерно на 1,5-2 градуса выше нормы, приводит слова Вильфанда "Лента.ру".

Еще сильнее воздух прогреется в четверг, 27 июля: столбики термометров поднимутся до  27-29 градусов, по области —до 31, а 28 июля днем – до 32 градусов. На выходных температура немного понизится. В субботу и воскресенье, по данным Гидросетцентра, ожидается 20-25 градусов. В течение всей недели возможны кратковременные дожди.

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