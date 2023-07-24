Собянин обсудил с депутатами Госдумы развитие онкологической помощи в Москве

Мэр осмотрел новый комплекс онкоцентра имени Логинова

Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый лечебно-диагностический комплекс онкоцентра Логинова. В этом году там завершилась масштабное строительство. На месте двух старых корпусов теперь один, огромный и современный. Уже скоро пациенты смогут в одном месте получать все виды медицинской помощи, начиная с диагностики и заканчивая высокотехнологическим лечением и диспансерным наблюдением.

В блоке сразу 18 операционных, оборудованных по последнему слову техники. Отдельно - самые современные аппараты для наркоза. Сами операционные здесь многофункциональные. В одной из них, например, можно проводить сразу три вида хирургических вмешательств.

"Можно делать различные эндоваскулярные [операции], включая операции на сердце, за счёт специального стола. Он меняется на другой, кладётся другая крышка стола, которая позволяет выполнять различные абдоминальные или торакальные операции, как открытые, так и эндоскопические", - говорит Валерий Субботин, заведующий центром реаниматологии.

Правильное лечение невозможно без диагностики. Новый комплекс оснащён суперсовременной патоморфологической лабораторией. Исследование проходит в несколько этапов: образец ткани пропускают через спирты, потом заливается парафин, после этого делают тонкий срез, его наносят на стекло микроскопа и окрашивают.

"После этого стекло пригодно для исследования в микроскопе. В ближайшем будущем все наши стекла, которые мы исследовали в обычном микроскопе, будут отсканированы и будут исследоваться на экране монитора", - рассказывает Николай Карнаухов, заведующий патологоанатомическим отделением.

Здесь есть и отделение онкогенетики, где выявляют наследственные формы рака. В лечебно-диагностическом комплексе более 40 тысяч единиц медицинской техники. Так аппарат для проведения лучевой терапии достигает опухоли прицельно.

"Позволяет подводить очень высокую дозу радиации с очень высокой точностью, при этом избегая облучения окружающих нормальных тканей", - рассказывает Алексей Назаренко, старший научный сотрудник отдела общей онкологии ГБУЗ "Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова" ДЗМ.

В центре Логинова внедряют новый московский стандарт оказания онкологической помощи. Именно это сегодня обсудили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Государственной Думы и главы парламентских фракций.

"Новые стандарты онкологической помощи, которые мы ввели, включают новую схему маршрутизации пациентов, современную лекарственную терапию. Государственная дума ввела в свое время закон о стандарте оказания онкологической помощи, лекарственном обеспечении. В 2019 году Москва первая ввела эти стандарты, и сегодня она превышает этот стандарт – сегодня 90% онкологических заболеваний уже лечатся современными препаратами", – сказал мэр.

"Диагностика вшита, в том числе, в лечение, и в постановку диагноза. Поэтому вот эти подходы, они показали свою эффективность, наряду с тем, что создаются условия для врачей. Хорошие, соответственно, и социальные стандарты, и возможности для работы. Стандарты, которые сейчас для себя взяла Москва, они требуют не только внимания с нашей стороны, но и развития их и распространения на другие территории", - заявил Вячеслав Володин.

Новый лечебный корпус рассчитан почти на 650 коек. Пациенты будут получать здесь все виды медицинской помощи.

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