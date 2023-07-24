Новый сервис поможет найти пропавшего питомца в Москве

Раздел заработал на сайте мос.ру

Высокие технологии для потеряшек! Найти пропавшего пса или кота в Москве стало проще - при помощи нового раздела на сайте мос.ру. Там есть разработки, позволяющие сравнительно быстро обнаружить питомца. Даже если он убежал далеко и спрятался основательно. Как всё это работает?

Собака Альфа юна - ей нет ещё и года, игрива, энергична. А временами - весьма пуглива. "В городе был фейерверк, и все собаки, в основном, боятся его. Мы её потеряли. Она вырвалась, убежала - из-за того, что испугалась сильно, и мы её искали, объявления расклеили", - рассказала Валерия Климова.

Альфу тогда нашли благодаря соцсетям. Вообще потерявшие любимого питомца часто используют все возможные способы - расклеивают объявления на улицах, пишут сообщения в местных интернет-пабликах. И надеются, что рано или поздно сработает "сарафанное радио". Потерявшим собаку и нашедшим её тоже ведь нужно друг с другом как-то найтись. В случае с пожилым подслеповатым Хучиком породы пти-брабансон у Изабеллы Кикнадзе была целая цепочка помощников.

"Четыре дня мы его искали, вот и нашли. Вот Зуля увидела мое объявление, потом увидела объявление той женщины, нашли меня, созвонились, ну и собака нашлась", - говорит Изабелла.

Специальный онлайн-сервис по поиску пропавших на территории столицы домашних животных сейчас работает и на сайте мос.ру - там всегда десятки объявлений. Причём, чтобы просмотреть фотографии уже найденных собак или кошек необязательно даже иметь учетную запись на сайте. А вот чтобы разместить объявление, придётся зарегистрироваться и оставить максимально подробную информацию о животном.

"Сервис ориентирован как на владельцев животных, так и на неравнодушных жителей, которые обнаружили или нашли потеряшку. Сервис помог найти дом уже более 440 питомцам", - сообщила Надежда Брусникина, заместитель руководителя ГБУ "Московское объединение ветеринарии".

Объявление остается на сайте 90 дней. Конечно, поиск через интернет может быть весьма долгим. Но высокие технологии готовы это исправить. Весьма выручает, когда на ошейнике у животных есть информация с координатами хозяина. Некоторые по старинке используют медальоны с гравировкой. А совсем недавно в Москве появилось и новое изобретение.

"Данный медальон содержит в себе NFC-чип и QR-код, в котором закодирована ссылка на карточку животного, то есть любой, кто нашел этот медальон, сможет с помощью своего смартфона прочитать информацию", - отметил Николай Бояров, директор департамента идентификации животных компании-производителя RFID-продукции.

Кот-охотник Марс высокотехнологичный медальон уже тестирует, он из тех, кто не мыслит жизнь без прогулки.

"Мы выводим каждое лето его гулять, плюс, он очень активный, он очень контактный. Его внимание может привлечь собака, человек, либо напугать, он может сорваться со шлейки и убежать. Поэтому, так как появились медальоны, мы решили, что это хороший вариант, яркий", - говорит Нармин Бабаева.

А потерявшихся питомцев в ближайшее время в принципе должно стать меньше. Госдума недавно приняла поправки в федеральный закон. Они запрещают самовыгул домашних животных. Теперь на улицу - исключительно в сопровождении хозяина и под его внимательным присмотром.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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