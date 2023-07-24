Жители дома в центре Москвы спасают старинное арочное окно

Над рамой будут работать одни из лучших столяров в столице

Сохранить историю! Жители дома на Рождественском бульваре спасают огромное арочное окно. За полтора века своего существования рама пришла в удручающее состояние. Москвичи не только решили сами отремонтировать арт-объект, но и воссоздать важные детали архитектурного облика подъезда.

В этот двор скоро будут водить экскурсии не только ради исторических люков "Мюръ и Мерилизъ" и окна XIX века, шутят местные жители этого старинного дома на Рождественском бульваре. История спасения этого семиметрового витража 1857 года не менее захватывающая.

"Оно прожило, грубо говоря, революцию, Первую мировую, Вторую мировую, распад СССР. Все прожило и сейчас нам его хотели убрать", - говорит местный житель Роман Бояринцев.

Окно действительно уникальное. Деревянная рама никогда не менялась, хоть и красилась много раз. По программе капремонта окно нужно было демонтировать. Но жильцы не согласились и решили обновить подъезд своими силами. В противном случае под снос пошли бы и оригинальные исторические перила. А старинные ступени из белого мрамора закатали бы в керамическую плитку.

"Мы сейчас делаем глубокий косметический ремонт подъезда. Это делается уже на протяжении года. Делается тяжело, долго, но это делается за средства жителей. У нас очень дружный подъезд. Мы все прекрасно понимаем, для чего и во имя чего это делается", - отметил Валерий Кинякин.

В управляющей компании - здесь это "Жилищник" - согласились с жильцами, что нужно сохранять историю и даже посодействовали в поиске реставраторов, которые готовы были взяться за такую сложную работу.

"Это редчайший пример, когда сохранилось подлинное окно. У нас таких домов в Москве с учетом ремонтов в 90-е и 2000-е осталось прямо считанные единицы. И поэтому то, что оно сохранилось, такое огромное и с родной столяркой и жители хотят его оставить – это вообще редчайшая уникальная история", - заявила Наталья Тарнавская, руководитель московской коммуны реставраторов "Вспомнить все".

В ближайшее время внутреннюю створку окна демонтируют и отвезут в мастерскую. Над рамой начнут работать одни из лучших столяров в Москве. Внешнюю часть будут реставрировать на месте. Управиться должны до осеннего ненастья.

Это здание было построено в середине 19-го века и представляло из себя деревянный купеческий особняк. Позже стены обнесли кирпичом и пристроили несколько этажей. Оригинальная лестница здесь идёт только на два пролета. И все это тоже история, которую с таким трепетом сохраняют нынешние жильцы этого эпохального дома.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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