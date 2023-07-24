"Коммерсант": россияне боятся диверсий, наемников и шелкопрядов

Страх перед диверсиями вырос в два раза

Главными страхами россиян во втором квартале 2023 года стали диверсии, мятеж и нашествие шелкопряда.

Страх перед диверсиями вырос в два раза, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад в рамках "Национального индекса тревожностей. КРОС".

Ключевым событием, сформировавшим тревожность, стала атака беспилотников на Москву 30 мая. На втором месте оказался неудавшийся мятеж частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

На третьем месте - стихийные бедствия. За ними следуют рост ядерной угрозы, украинское контрнаступление, нашествие непарного шелкопряда, алкогольное отравление.

В первом квартале 2023 года россияне тревожились из-за диверсий, специальной военной операции (СВО), а также конфликта вокруг Киево-Печерскоской лавры.

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