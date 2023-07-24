В Госдуме скорректировали законопроект о штрафах за неявку в военкомат

Величину штрафов увеличат менее значительно

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил новый вариант проектируемого закона об ответственности за неисполнение гражданами, должностными и юридическими лицами обязанностей по воинскому учету.

Штрафы за неявку гражданина без уважительной причины в военный комиссариат по повестке, согласно обновленной редакции, составят не 40-50 тысяч рублей, а 10-30 тысяч, сообщает "Интерфакс".

Ранее комитет Государственной думы России по государственному строительству и законодательству одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым штрафы для граждан за неявку по повестке в военные комиссариаты будут существенно увеличены, причем размеры штрафов там значились гораздо боле высокие.

При этом российское Министерство обороны предложило ставить граждан на воинский учет без явки в военкомат. Снимать с учета военные тоже предлагают заочно. Делать это военные комиссариаты будут на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах. Гражданам будут приходить соответствующие уведомления на портале "Госуслуги".

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