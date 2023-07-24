На саммите "Россия — Африка" обсудят мирный план африканских стран по Украине

Его уже обсуждали в Москве на высшем уровне

Саммит "Россия — Африка" даст возможность участникам африканской мирной инициативы продолжить переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказали в администрации президента ЮАР Сирила Рамафозы.

Там отметили, что главы государств, входящие в состав миротворческой миссии африканских лидеров, получат возможность продолжить переговоры с президентом Путиным о мерах доверия.

Это, в свою очередь, даст возможность "создать благоприятные условия для продвижения к миру между Россией и Украиной", цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что политические партии страны полностью поддерживают мирную инициативу по Украине, предложенную главой государства Сирилом Рамафозой. Представительная делегация африканских лидеров в июне встречалась в Москве с президентом России Владимиром Путиным, тогда российского лидера и ознакомили с мирным планом.

При этом источники рассказали, что Госдепартамент США предпримет попытки рассорить Россию с африканскими странами. Сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может в ближайшее время отправиться с визитом в ЮАР, чтобы изыскать способ давления на власти этой страны и заставить их отказаться от поддержки и сотрудничества с Россией.

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