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Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

13:49
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Он вступит в силу с 1 августа

Цифровой рубль уже через неделю станет официальным платежным средством.  Закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы подписал президент России Владимир Путин.

В законе идет речь о дополнительной форме российской национальной валюты. Она будет иметь хождение наряду с уже существующими формами денег. У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Операции с новым денежным форматом можно совершать при помощи платформы цифрового рубля. Это специальная информационная система, оператором которой становится Банк России. Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года, передает ТАСС.

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