Минобороны Украины пообещало продолжить атаки на Москву

В ночь на 24 июля по российской столице пытались ударить украинские дроны

Атака украинских беспилотников на Москву является "хорошей новостью", подобные действия будут продолжаться и "набирать обороты". Соответствующее заявление сделал в понедельник, 24 июля, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Источник в ГУР, который цитируют украинские СМИ, назвал предпринятую попытку атаки спецоперацией Главного управления разведки, причем он утверждает, что "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы", сообщает РИА Новости.

В ночь на 24 июля киевский режим вновь предпринял попытку нанести удар по Москве с использованием беспилотников, но она была сорвана. Все аппараты были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом Киеву на новую атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции — ее цели должны быть достигнуты. При этом силовые структуры в стране находятся в готовности, ведется напряженная круглосуточная работа по обеспечению безопасности российских регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"