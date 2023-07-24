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Минобороны Украины пообещало продолжить атаки на Москву

14:21
  • понедельник
  • 24 июля 2023

В ночь на 24 июля по российской столице пытались ударить украинские дроны

Атака украинских беспилотников на Москву является "хорошей новостью", подобные действия будут продолжаться и "набирать обороты". Соответствующее заявление сделал в понедельник, 24 июля, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Источник в ГУР, который цитируют украинские СМИ, назвал предпринятую попытку атаки спецоперацией Главного управления разведки, причем он утверждает, что "все запущенные разведкой дроны достигли Москвы", сообщает РИА Новости.

В ночь на 24 июля киевский режим вновь предпринял попытку нанести удар по Москве с использованием беспилотников, но она была сорвана. Все аппараты были перехвачены российскими системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответом Киеву на новую атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы станет продолжение специальной военной операции — ее цели должны быть достигнуты. При этом силовые структуры в стране находятся в готовности, ведется напряженная круглосуточная работа по обеспечению безопасности российских регионов.

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