Сотни человек собрались в центре Парижа на прощание с Джейн Биркин

Заупокойная служба по актрисе прошла в церкви Святого Роха

Сотни человек собрались перед большим экраном на углу улиц Сент-Оноре и Пирамид в Париже. Транслировалась заупокойная служба по франко-британской актрисе Джейн Биркин из церкви Святого Роха в историческом первом округе Парижа.

На службе присутствовали дочери артистки - актрисы и певицы Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон. Проститься с актрисой пришли французские знаменитости - актрисы Катрин Денев, Эмманюэль Беар, Кароль Буке, Ванесса Паради и бельгийский шансонье Сальваторе Адамо. Почтили память Биркин и официальные лица - первая леди Франции Брижит Макрон и министр культуры республики Рима Абдюль-Малак, сообщает телеканал BFMTV.

Джейн Биркин скончалась 16 июля в Париже, ей было 76 лет. Популярность пришла к ней в 1960-х годах благодаря союзу с французским музыкантом и режиссером Сержем Генсбуром. На счету артистки более 80 фильмов, 13 студийных и 6 концертных альбомов. В последний путь ее провожали под продолжительные аплодисменты, передает ТАСС.

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