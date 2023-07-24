Российские военные за сутки отразили 11 атак ВСУ на двух направлениях

Людские потери Украины - более 350 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаковать на донецком и краснолиманском направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении отражены шесть атак противника в районе Белогоровки (ЛНР) и Клещеевки (ДНР). ВСУ потеряли более 160 военных и шесть единиц техники. Кроме того, в районе Авдеевки (ДНР) ВС России уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении противник предпринял пять безуспешных атак в районе населенного пункта Невское (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. В районе Новолюбовки пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

За сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 195 человек и 15 единиц техники.

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