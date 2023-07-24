Магазины Decathlon могут возобновить работу в России осенью

Предполагается, что бренд останется в своем ценовом сегменте

Магазины Decathlon, принадлежавшие французской компании, могут вновь открыться в России уже осенью 2023 года. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По мнению эксперта, сделку по продаже магазинов российскому покупателю ООО "АРМ" могут закрыть в конце лета, причем "подготовка к переоткрытию уже идет".

Поскольку "для яркого старта нужно знаковое открытие", Люлин предположил, что сначала заработает магазин в одном из крупных столичных торговых центров.

Партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership (CMWP) Ольга Антонова выразила мнение, что Decathlon ожидает ребрендинг, но концепция магазинов останется спортивной. Люлин добавил, что в целом обновленный Decathlon останется в своем ценовом сегменте, сообщает ТАСС.

В мае заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов подчеркивал, что Decathlon продолжает оплачивать аренду и платить зарплату сотрудникам, несмотря на информацию о продаже нескольких магазинов.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что Россия никого не выгоняет, зарубежные компании сами решили покинуть страну, поэтому Москва не намерена награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом – это их решение.

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