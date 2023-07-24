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Собянин: Ремонт жилых домов-памятников станет проще для жильцов

14:57
  • понедельник
  • 24 июля 2023

При этом будут сохранять сами объекты

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в понедельник, 24 июля, о ремонте домов – памятников архитектуры в столице.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, большинство москвичей никогда не задумывались об этом, но живущих в доме – памятнике архитектуры могут поджидать сюрпризы. Например, с ценами на капитальный ремонт.

Столичные власти выступают за то, чтобы сохранялись памятники культуры, "но чтобы это не доходило до абсурда", подчеркнул Собянин. В любом жилом доме есть объекты охраны, а есть все остальное.

Недавно был принят федеральный закон, по которому сейчас принимают в столице соответствующие документы. Согласно этому закону капитальный ремонт не требует никакой экспертизы домов — "пожалуйста, делайте в обычном режиме", за исключением самого объекта охраны в этом доме, рассказал Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в рамках капремонта в ряде столичных домов на востоке столицы уже заменили старые инженерные системы, наступила очередь фасадов. Технология покраски сложная, проходит в несколько этапов, при этом выбирают оттенки с необычными названиями и не менее оригинальной текстурой: "Крем авокадо", "Зеленая груша", "Розовый тулит", "Мягкая сиена", "Красный кедр".

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