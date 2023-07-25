Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Козерогам пора обратиться к темам карьеры или бизнеса, а овны могут встретить кого-то из бывших возлюбленных

Овны

Вы можете случайно встретить кого-то из бывших возлюбленных или найти их в социальных сетях. Это поможет сделать важные выводы и понять, над чем вам стоит поработать.

Тельцы

У вас слишком долго не доходили руки до самих себя, пора наверстать! По своему самочувствию вы поймете, насколько устали и в каком именно отдыхе или лечении нуждаетесь.

Близнецы

Ваши мысли будут крутиться вокруг детей, творчества или внешности. Состояние дел в этих сферах отражает ваше отношение к ним, подумайте об этом хорошенько!

Раки

Если в этот день родственникам понадобилась ваша помощь, не отказывайте. Возможно, таким образом вы отдаете свой кармический долг предкам, своему роду.

Львы

Вы получите письмо, официальный ответ или результат, который давно ждали. Каким бы он ни был, сохраняйте ровный настрой: время покажет, плохо это или хорошо.

Девы

По текущей ситуации с деньгами вы можете определить, все ли у вас в порядке в этой сфере. Если нет – пора работать над установками, менять их на более позитивные.

Весы

Луна и Нижний Лунный узел сошлись в вашем знаке. Следите за событиями и подсказками, которые посылает сегодня жизнь, они ясно покажут ваши проблемные сферы.

Скорпионы

Проведите наедине с собой несколько часов и вы поймете, что вас больше всего гложет. Тайны, комплексы, детские обиды – если это актуально, запишитесь на психотерапию.

Стрельцы

Вы при желании можете проверить друзей – попросить их о чем-то или затронуть важную тему. Это поможет точно узнать, насколько они близки не на словах, а на деле. Вас давно это волнует.

Козероги

Вам давно пора обратиться к темам работы, карьеры или бизнеса. Самое время честно ответить себе на вопросы и оценить собственные достижения и неудачи.

Водолеи

Вы застряли в рутине, обленились, перестали учиться новому или, наоборот, познаете мир и совершенствуетесь? Ответы дадут события и мысли этого дня!

Рыбы

Вы обожаете эзотерику и сегодняшний день будет вам очень интересен. По тому, как вы его проживете, можно будет догадаться, решены ли ваши внутренние проблемы.

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