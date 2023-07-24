МИД: Москва оставляет за собой право жесткого ответа на атаку украинских дронов

Никакого военного смысла в атаках не было

Россия оставляет за собой право принять жесткие меры в ответ на атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В Киеве публично подтвердили причастность к ним режима Зеленского и добавили, что продолжат такие вылазки, а их число будет расти, говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве напомнили, что рано утром 24 июля была попытка атаки против объектов в Москве с помощью двух украинских дронов. Беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В этот же день квадрокоптер без взрывного устройства упал на кладбище в Зеленограде. А Крым атаковали 17 дронов, 14 из которых подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

Ответственность за эти атаки уже взяла на себя Украина. Запад стоит за наглыми действиями украинских неонацистов, пытаясь таким образом обострить ситуацию. Все виновные будут найдены и понесут наказание, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

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