Украинское командование допускает непростительные ошибки в ходе контрнаступления

Оборонительный потенциал ВС России заставил украинских военных перейти на "пешие операции". Об этом в интервью Das Erste заявил старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

"Все на Украине переключается на пехоту, на пешие операции", - заявил Гади.

При этом военный аналитик подчеркнул, что атаки ВСУ не способствуют продвижению украинской техники на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. По его словам, каждый боевой выход украинских солдат измеряется "не километрами, а метрами".

Он также добавил, что ключевая причина безрезультативности контрнаступления Украины заключается в недальновидных и зачастую абсурдных решениях командования ВСУ. Наступательные действия украинской армии были обречены на провал из-за отсутствия координации механизированных подразделений и пехоты, заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что инициация мирного соглашения с Россией является единственным способом "спасения" киевского режима от неминуемой катастрофы. По его словам, украинские политики должны перестать прислушиваться к мнению западных кураторов относительно принятия того или иного политического решения.

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