ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста на Украине

15:18
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Ростислав Журавлев погиб после обстрела ВСУ

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны ВС Украины.

МИД: атака ВСУ на российских журналистов неслучайна
В Минобороны раскрыли подробности удара по журналистам в зоне СВО

Азуле подчеркнула, что журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены.

Глава ЮНЕСКО потребовала расследовать все обстоятельства случившегося, однако воздержалась от того, чтобы возложить вину на конкретных лиц или сторону конфликта за его гибель, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, комментируя гибель российского журналиста в результате обстрела ВСУ, подчеркнула, что международное гуманитарное право требует от конфликтующих сторон обеспечить безопасность мирного населения, в том числе журналистов. Она также назвала безответственностью решение Соединенных Штатов о поставках Украине запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов, от которого и погиб Журавлев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ростислав Журавлев
Ростислав Журавлев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.