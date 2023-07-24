В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста на Украине

Ростислав Журавлев погиб после обстрела ВСУ

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции после обстрела со стороны ВС Украины.

Азуле подчеркнула, что журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены.

Глава ЮНЕСКО потребовала расследовать все обстоятельства случившегося, однако воздержалась от того, чтобы возложить вину на конкретных лиц или сторону конфликта за его гибель, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин, комментируя гибель российского журналиста в результате обстрела ВСУ, подчеркнула, что международное гуманитарное право требует от конфликтующих сторон обеспечить безопасность мирного населения, в том числе журналистов. Она также назвала безответственностью решение Соединенных Штатов о поставках Украине запрещенных во многих странах кассетных боеприпасов, от которого и погиб Журавлев.

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