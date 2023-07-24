Минэнерго допустило ограничение числа экспортеров топлива

Биржевые цены на топливо демонстрируют существенный рост

Министерство энергетики России намерено пресечь схемы серого экспорта бензина и по этой причине рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива.

В ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера. Предполагается, что будет сформирован перечень нефтеперерабатывающих заводов, которым будет разрешен экспорт.

В Минэнерго заявили, что "составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского правительства Александр Новак, курирующий в кабмине топливо-энергетический комплекс, заявил, что ценовая ситуация с топливом в России стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. При этом он подчеркнул, что "на АЗС ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции", а российские власти предпринимают меры "именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась".

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