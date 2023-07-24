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В США назвали продолжительность жизни солдата ВСУ на передовой

15:24
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Киев перебрасывает на фронт едва обученных призывников

Широко разрекламированное контрнаступление ВСУ обернулось для украинской армии провалом. Попытки вооруженных сил Украины прорвать линию обороны ВС России приводят к колоссальным потерям.

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Как пишет журнал Military Watch, в ходе второго месяца крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли особенно значительные потери. Особо авторы статьи отмечают донецкое, купянское и краснолиманское направления. Причем речь идет не только об украинских солдатах, но и о западных наемниках.

Эксперты считают, что такая ситуация складывается из-за того, что Киев перебрасывает на фронт едва обученных призывников. В результате продолжительность жизни украинского солдата на некоторых участках передовой достигает всего четырех часов.

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