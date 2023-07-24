Трамп раскритиковал Байдена за слова о нехватке боеприпасов

Бывший президент США критикует нынешнюю администрацию

Иерусалим бурлит уже который день. На улицы выходят сотни людей, недовольных судебной реформой и политикой правительства. Оно в ответ давит протест дубинками. И заливает водометами, не желая идти на уступки.

Запад, который так любит вступаться за оппозицию, в данном случае демонстративно помалкивает. Израиль - это ведь не какая-то там бывшая советская республика. Там если и бьют людей на митингах, то исключительно из благих побуждений. Оттого в Вашингтоне на израильские протесты не обращают никакого внимания. У Белого дома и своих проблем хватает. Байден продолжает терять очки. Трамп, напротив, их набирает, критикуя нынешнюю администрацию за все, включая поставки оружия Украине.

"А у нас во главе государства находится человек, который не понимает, что он делает. Человек, который… вышел и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов. Знаете ли вы, что три года назад у меня все склады ломились от боеприпасов. А теперь мы всё отдали", - заявил Трамп.

Вряд ли, конечно, всё. Однако запасы США, говорят эксперты, действительно, оскудели. Однако Вашингтон не намерен останавливаться. На днях был принят очередной пакет военной помощи Украине. На подходе и поставки истребителей F-16. Согласно утечкам из Пентагона, первые самолеты Киев, скорее всего, получит уже осенью. Это в интервью CNN подтвердил и госсекретарь Блинкен.

"Я думаю, что Украина получит F-16. Но главное – убедиться в том, что их лётчики будут должным образом обучены. А персонал на земле сможет обслуживать самолёты и использовать их разумным образом", - заявил Блинкен.

Про обучение Энтони Блинкен говорит отнюдь не случайно, учитывая недавнюю статью в WSJ, в которой прямым текстом утверждается, что ВСУ дали западное оружие и технику, должным образом не обучив личный состав. Причем, на Западе об этом прекрасно знали, но всё равно гнали украинских солдат в контрнаступление.

"Когда Киев начал масштабное контрнаступление, западные чиновники знали, что ВСУ не обладают достаточной подготовкой или огневой мощью, чтобы "вытеснить" российские войска. Тем не менее они рассчитывали, что украинцы возьмут верх благодаря своему "мужеству и находчивости". Но эти надежды не оправдались", - пишут СМИ.

Не оправдывает их и Зеленский, критика которого всё громче звучит и в публичном пространстве. Достаточно вспомнить недавний саммит НАТО в Вильнюсе и заявления британского министра обороны. На этот раз в одной из польских газет вышла не самая приятная для украинского президента статья под названием "Семь трагических ошибок Зеленского". В ней высмеивается и стиль одежды украинского гаранта. И то, что он не понимает, что является лишь пешкой в большой игре, которую ведут США:

"Судьба Зеленского трагична, прежде всего, из-за отсутствия осознания того, что для США он лишь средство освоения средств, которые Украина выпрашивает у ЕС и других стран, и которые США нужны для укрепления своей экономики и поддержания гегемонии".

Однако в Киеве этого по-прежнему не понимают, наивно полагая, что Украину действительно считают равноправным партнёром и очень ждут в Евросоюзе и НАТО, двери которого, по словам министра обороны Резникова, могут распахнуться для его страны теперь уже в следующем году. На саммите в США, который будет приурочен к 75-летию военного блока.

Впрочем, за это время много чего может произойти. И на фронте. И внутри самого НАТО, которое не спешит помогать своим членам. Взять ту же Грецию, где бушуют лесные пожары. В альянсе не обращают внимания на данную проблему. В итоге Афины пока не на официальном уровне, но все же задумываются над тем, чтобы обратиться к России.

"Без российских самолётов ничего не получается. Давайте склоним голову и попросим о помощи прямо сейчас. Нам её дадут", - сказал Панос Камменос, бывший министр обороны Греции.

Вряд ли это, конечно, произойдет. Брюссель не позволит. Но сам факт того, что Камменос уверен в том, что русские, в отличие от Брюсселя и НАТО, не откажут, говорит многое. И о России, и о НАТО с Брюсселем.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"