Западные кураторы Украины довольны

Применение Киевом кассетных боеприпасов в ходе провального контрнаступления ВСУ свидетельствует об усилении "варварских настроений" среди политической элиты страны. Об этом в ходе очередного брифинга заявил лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Варварство на Украине усиливается благодаря применению кассетных боеприпасов", - заявил Дюпон-Эньян, чьи слова приводит ТАСС.

При этом депутат подчеркнул, что политические лидеры ведущих стран Европы выступают против использования ВСУ кассетных боеприпасов в зоне СВО. По его словам, последствия от применения таких вооружений могут привести к значительному росту жертв среди гражданского населения.

Он также добавил, что американские политики довольны промежуточными результатами применения кассетных боеприпасов в ходе украинского контрнаступления.

Ранее авторы издания The Washington Post подтвердили использование ВСУ кассетных боеприпасов в ходе контрнаступления. По данным издания, солдаты украинской армии применили запрещенные снаряды на юго-восточном участке фронта.

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