Киев готов принять закон о запрете УПЦ на Украине

Рада может рассмотреть его в течение недели

Законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви Верховная рада может принять уже на этой неделе. Как сообщили в союзе православных журналистов, документ за номером 8371, предусматривающий запрет УПЦ, могут внести в повестку заседания в среду, а в четверг уже рассмотреть.

В союзе поясняют: все будет зависеть от того, уверены ли инициаторы в том, что наберут необходимое количество голосов. Если они будут понимать, что есть 100% голосов с запасом, как это было по закону о марихуане, то, конечно же, они его внесут, говорится в сообщении.

Если же уверенности в поддержке не будет, то законопроект снимут с голосования. Для его авторов это будет означать провал. Ранее сообщалось, что о запрете деятельности УПЦ уже объявили Хмельницкая, Ровненская, Житомирская и Львовская области, передает РИА Новости.

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