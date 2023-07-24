Мантуров: российскому ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов

Требуются специалисты разных уровней

Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Глава Минпромторга подчеркнул, что предприятиям ОПК необходимо "оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены".

Комментируя потребности российской оборонки в дополнительных кадрах, Мантуров уточнил, что речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах", сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров приняли участие в совместном заседании коллегий Минобороны и Минпромторга. Они обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа, а также исполнение представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставкам вооружения и техники в ВС России.

По итогам заседания Шойгу и Мантуров дали поручения профильным органам военного управления и руководителям предприятий ОПК.

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