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Патрушев обвинил Запад в стремлении всеми методами сохранить мировое господство

16:25
  • понедельник
  • 24 июля 2023

США и ЕС намеренно разжигают локальные войны

Страны Запада готовы к использованию любых методов для сохранения мирового господства. Об этом в ходе выступления на заседании представителей стран БРИКС заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.   

Патрушев оценил потери ВСУ при попытке наступления
Патрушев предупредил о попытках США создать расово-ориентированные вирусы

"Западного меньшинство в попытке сохранения мирового господство не гнушается никакими средствами", - заявил Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что западные страны для сохранения лидерства на международной арене готовы не только к применению в отношении несогласных с империалистской политикой США и ЕС стран односторонних санкций, но и к разжиганию на территориях этих государств локальных войн.

Он также добавил, что на сегодняшний день большинство цивилизованных стран, в отличие от США и их вассалов в Европе, стремятся к выстраиванию "справедливой и многополярной" системы в рамках международных отношений. По его словам, такая тенденция развития мира вызывает неприязнь у американских и европейских политиков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов. По его словам, особое беспокойство вызывают курируемые американскими военными программы, реализуемые на территории Центральной Азии.

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