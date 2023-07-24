США и ЕС намеренно разжигают локальные войны

Страны Запада готовы к использованию любых методов для сохранения мирового господства. Об этом в ходе выступления на заседании представителей стран БРИКС заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Западного меньшинство в попытке сохранения мирового господство не гнушается никакими средствами", - заявил Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что западные страны для сохранения лидерства на международной арене готовы не только к применению в отношении несогласных с империалистской политикой США и ЕС стран односторонних санкций, но и к разжиганию на территориях этих государств локальных войн.

Он также добавил, что на сегодняшний день большинство цивилизованных стран, в отличие от США и их вассалов в Европе, стремятся к выстраиванию "справедливой и многополярной" системы в рамках международных отношений. По его словам, такая тенденция развития мира вызывает неприязнь у американских и европейских политиков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных вирусов. По его словам, особое беспокойство вызывают курируемые американскими военными программы, реализуемые на территории Центральной Азии.

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