Европейские политики собственноручно отключили газ

Читатели немецкого издания Die Welt ответили на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок относительно причин и последствий проблем отсутствия дешевых энергоносителей в Европе.

Напомним, накануне глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что энергетический кризис на территории европейского континента является "уроком" президента России Владимира Путина.

"У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу", - подчеркнул один из читателей издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом другой читатель немецкого издания высказал аналогичную точку зрения. По его словам, введение экономических рестрикций против российских компаний не имеет никакого смысла, поскольку в отсутствии дешевых энергоносителей в ЕС виновны исключительно европейские политики.

Еще один читатель издания упрекнул немецких дипломатов в бездействии. Он также добавил, что сотрудники МИД Германии не имеют ни малейшего представления об эффективном использовании дипломатических инструментов для урегулирования политических споров.

"Экономический успех Германии заключается в надежном и доступном энергоснабжении", - заключил читатель.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что высокий уровень запаса европейских газовых хранилищ не является гарантией энергетической безопасности ЕС. По данным экспертов, любое похолодание в Европе может привести к "напряженной ситуации" уже в текущем году.

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