Собянин: С начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

В районе Новогиреево обустраивают крытые поля для мини-футбола

Строительство школы в 17-м квартале Некрасовки завершится до конца года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Мэр рассказал о новых социальных объектах ВАО, ЮАО, ЮВАО, ЗАО и ЮЗАО.

"Строим социальную инфраструктуру во всех округах Москвы. За первое полугодие на востоке, юге, юго-востоке, западе и юго-западе столицы для горожан возвели 17 объектов", – отметил Собянин.

По его словам, сейчас возводятся два детских сада в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево, один из них будет частным, а в районе Северное Бутово – спорткомплекс "Качаловский".

В районе Новогиреево обустраивают крытые поля для мини-футбола и уже завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а в районе Богородское скоро откроется новая взрослая поликлиника.

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