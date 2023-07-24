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В Кисловодске произошло несколько крупных ЧП за день

18:09
  • понедельник
  • 24 июля 2023

На одной из улиц рухнула опорная стена

В Кисловодске два крупных ЧП за день. Сначала в городе из-за непогоды частично обрушился мост, ведущий к поселку Зеленогорский.

А на улице Промышленной рухнула опорная стена. Под грудами бетона оказались погребены четыре припаркованных автомобиля. К счастью в момент происшествия в транспорте никого не было. Пострадавших нет.

При обрушении куски стены зацепили газовую трубу - произошёл прорыв. На месте ЧП работают экстренные службы.

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Обрушение стены в Кисловодске
Обрушение стены в Кисловодске
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