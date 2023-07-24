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Sky News: Байден допустил "катастрофическую ошибку" в отношении России

17:42
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Действия НАТО могут привести к непоправимому

Недооценка ядерного потенциала России является "катастрофической ошибкой" действующего президента США Джо Байдена, передает издание Sky News со ссылкой на комментарий профессора Джозефа Сиракузы.

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"Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", - заявил Сиракуза.

При этом аналитик подчеркнул, что заявления американского лидера относительно возможности применения Россией тактического ядерного оружия не имеют ничего общего с реальным положением дел. По его словам, политические советники Байдена намеренно дезинформируют его для получения выгоды из продолжающегося конфликта на Украине.

Он также добавил, что именно действия стран-участниц НАТО на территории Украины могут спровоцировать политическое руководство России к применению оружия массового поражения, в том числе и ядерного.

Ранее лидер политической партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что применение киевским режимом кассетных боеприпасов в ходе провального контрнаступления ВСУ свидетельствует об усилении "варварских настроений" среди политической элиты страны.

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