Действия НАТО могут привести к непоправимому

Недооценка ядерного потенциала России является "катастрофической ошибкой" действующего президента США Джо Байдена, передает издание Sky News со ссылкой на комментарий профессора Джозефа Сиракузы.

"Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия", - заявил Сиракуза.

При этом аналитик подчеркнул, что заявления американского лидера относительно возможности применения Россией тактического ядерного оружия не имеют ничего общего с реальным положением дел. По его словам, политические советники Байдена намеренно дезинформируют его для получения выгоды из продолжающегося конфликта на Украине.

Он также добавил, что именно действия стран-участниц НАТО на территории Украины могут спровоцировать политическое руководство России к применению оружия массового поражения, в том числе и ядерного.

Ранее лидер политической партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян заявил, что применение киевским режимом кассетных боеприпасов в ходе провального контрнаступления ВСУ свидетельствует об усилении "варварских настроений" среди политической элиты страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"