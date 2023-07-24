Путин и Лукашенко посетили остров Валаам

Президенты России и Белоруссии осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь

Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник вместе посетили остров Валаам. Лидеры двух стран осмотрели Спасо-Преображенский мужской монастырь - один из главных центров паломничества на северо-западе России.

Президенты пообщались с прихожанами и поклонились мощам основателей обители - преподобных Сергия и Германа. Прогулка по Валааму стала продолжением двухдневных переговоров лидеров России и Белоруссии, которые начались с воскресных переговоров в Константиновском дворце в Стрельне.

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