В Госдуме спрогнозировали курс доллара на ближайшие месяцы

Экономисты продолжают борьбу с инфляцией

Курс национальной валюты в ближайшие месяцы останется на уровне 90 рублей за доллар. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Рубль стабилизировался. Я думаю, он и будет функционировать - примерно 90 рублей за доллар", - заявил Аксаков.

При этом депутат подчеркнул, что кардинальное изменение механизмов поставки импортных товаров на территорию России привело не только к значительному росту спроса на национальную валюту, но и к ослаблению курса рубля относительно резервных валют.

Он также добавил, что для "выздоровления" российской экономики необходимо привлекать инвестиции в долгосрочные проекты, а также осуществлять меры по стабилизации роста инфляции. По его словам, ведущие экономисты и финансисты России делают все возможное для минимизирования последствий инфляционных процессов в стране.

Ранее старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев заявил, что значительный рост курса национальной валюты возможен лишь при условии возникновения глобального финансового кризиса. По его словам, новый экономический кризис в России маловероятен.

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