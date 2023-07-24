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Бочкарёв: Технологии информационного моделирования позволят ускорить программу реновации

17:59
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Процесс проектирования со временем планируется полностью автоматизировать

В рамках программы реновации 24 проекта жилых домов прошли экспертизу с применением технологий информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что технологии информационного моделирования позволят ускорить программу реновации. Всего в настоящее время в Москве проектируются и возводятся с использованием ТИМ порядка 200 различных объектов. 

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что процесс проектирования со временем планируется полностью автоматизировать.

"Благодаря информационной модели объекта можно оптимизировать инвестиционно-строительный цикл, сделав его прозрачным и понятным, а также снизить сметные расходы и эксплуатационные затраты", - сказал он.

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