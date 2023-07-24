Собянин: Обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%

Мэр сообщил об увеличении на треть производства одежды и обуви в Москве

Обрабатывающие предприятия Москвы за пять месяцев 2023 года увеличили выпуск продукции более чем на 11%. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Они обеспечивают город самыми необходимыми товарами: продуктами питания, одеждой, лекарствами, а также поставляют стройматериалы и химическую продукцию. Например, с января производство одежды выросло на 36,6%, обуви – на 30%, пищевых продуктов – на 23,6%", – сообщил Собянин.

По его словам, предприятия активно увеличивают долю отечественного оборудования и сырья, а город в этом им помогает.

"Сегодня городские программы поддержки включают больше 20 мер и набор антикризисных инструментов. Кроме того, 67 столичных предприятий имеют статус промышленного комплекса. Это дает возможность получать налоговые льготы и развивать производство", – сказал мэр столицы.

Он добавил, что в сфере легкой промышленности работают более 250 предприятий, на которых трудятся порядка десяти тысяч человек.

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