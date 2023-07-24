ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-разведчик ВС США Риттер допустил объединение Польши и Украины в одно государство

18:39
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Режим Зеленского ищет пути "спасения"

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда ведут тайные переговоры о создании единого государства. Об этом в интервью YouTube-канала Stephen Gardner заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Будьте реалистами": полковник Макгрегор указал Украине единственный путь к спасению
В Великобритании рассказали о переходе ВСУ на пешие операции из-за обороны России

"Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что такое развитие событий может привести к прямому противостоянию Польши и России. По его словам, несмотря на риски, глава киевского режима Зеленский готов к объединению Киева и Варшавы в одно государство.

Он также добавил, что на данный момент политическое руководство Украины прикладывает все усилия для "спасения" режима от последствий провального контрнаступления ВСУ. Участие Польши в прямой конфронтации с российскими военными в зоне СВО сыграет на руку украинскому руководству, заключил аналитик.  

Ранее старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что оборонительные укрепления российских военных заставили ВСУ перейти к "пешим операциям". По его словам, каждый боевой выход украинских солдат измеряется "не километрами, а метрами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.