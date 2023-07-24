Экс-разведчик ВС США Риттер допустил объединение Польши и Украины в одно государство

Режим Зеленского ищет пути "спасения"

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда ведут тайные переговоры о создании единого государства. Об этом в интервью YouTube-канала Stephen Gardner заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза между Польшей и Украиной", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что такое развитие событий может привести к прямому противостоянию Польши и России. По его словам, несмотря на риски, глава киевского режима Зеленский готов к объединению Киева и Варшавы в одно государство.

Он также добавил, что на данный момент политическое руководство Украины прикладывает все усилия для "спасения" режима от последствий провального контрнаступления ВСУ. Участие Польши в прямой конфронтации с российскими военными в зоне СВО сыграет на руку украинскому руководству, заключил аналитик.

Ранее старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что оборонительные укрепления российских военных заставили ВСУ перейти к "пешим операциям". По его словам, каждый боевой выход украинских солдат измеряется "не километрами, а метрами".

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