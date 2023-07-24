Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки

Рим призывает Москву к пересмотру решения

Власти Италии поддерживают усилия европейских партнеров по возобновлению черноморской инициативы. Об этом в ходе выступления на открытии продовольственной встречи ООН в Риме заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Италия продолжит поддерживать все усилия по возобновлению этой ключевой инициативы", - заявила Мелони, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что выход России из черноморской инициативы привел к усугублению глобального продовольственного кризиса. По ее словам, политическая элита Италии не только поддерживает усилия по возобновления инициативы, но и призывает российских политиков к пересмотру решения о прекращении участия в зерновой сделке.

Она также добавила, что украинский кризис спровоцировал значительный рост инфляции в западных странах, а также привел мировой рынок энергоносителей к нестабильности.

Ранее анонимный источник из турецкого правительства заявил, что Анкара выступает за продолжение зерновой сделки в четырехстороннем формате. По его словам, власти Турции рассчитывают на участие России в потенциальном соглашении.

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