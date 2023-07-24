Каникулы для туристов в Греции превратились в кошмар

За сутки возникло более 60 новых очагов возгораний в разных частях страны

Более 30 тысяч человек эвакуированы с греческих островов Родос и Корфу из-за мощных природных пожаров. Эту спасательную операцию называют крупнейшей в истории страны. Пламя бушует в разных уголках Греции уже больше недели. В тушении задействованы все возможные резервы, но взять стихию под контроль не удаётся. Раньше в таких ситуациях за помощью обращались к России. И такие предложения, хоть и не на официальном уровне, уже звучат.

На этих кадрах ещё один греческий остров, который захватывают лесные пожары - Корфу. Густой дым и огонь видны с побережья соседней Албании. Власти приняли решение эвакуировать 2,5 тысячи человек. Пожар распространяется быстро и безконтрольно. И движется к побережью, где расположены основные туристические центры.

Вот как сейчас выглядят пострадавшие от пожара районы острова Родос (см. видео). Леса сожжены, теперь там пустыня из пепла. На обочинах лежат погибшие животные, попавшие в ловушку стихии. Огонь идёт сплошной стеной, а сильный ветер закручивает пламя в смерчи. С острова вывезли 30 тысяч человек, это самая масштабная подобная операция в истории страны. Транспорта не хватало. Туристы с чемоданами метались по улицам, не понимая, как спасаться и куда бежать.

Каникулы для туристов превратились в кошмар. После спасения из опасной зоны возникли новые проблемы. Людей размещают в спортзалах и предлагают спать на матрасах. Не все иностранцы могут вернуться домой. Многие авиакомпании отменили рейсы с Родоса и прекратили полёты до вторника.

Взять ситуацию под контроль местным властям не удается. Только за сутки возникло более 60 новых очагов возгораний в разных частях страны. На помощь грекам прибыли спасатели из других европейских государств. Но остановить такие сильные пожары без авиации сложно.

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос призывает "склонить голову и попросить помощи у Москвы", уже несколько раз наши самолёты-амфибии Бе-200 помогали стране в тушении природных пожаров. Официальные власти никак такое предложение не комментируют. Хотя обстановка в зоне ЧС сравнима с последствиями боевых действий.

Жара в Греции рекордная. Она достигла 46,4 градуса по Цельсию. В отличие от властей, афинские синоптики прогнозируют ещё минимум две недели такого пекла, этот период станет самым продолжительным в истории страны.

Высокие температуры воздуха стали причиной лесных пожаров и в соседней Турции. Но здесь ситуацию помогает стабилизировать авиация МЧС России. Самолёты амфибии Бе-200 прибыли в республику по поручению Владимира Путина после запроса от Анкары. Пилоты работают в сложной горной местности, за последние сутки ими было сброшено более 50 тонн воды.

Пётр Вершинин, Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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