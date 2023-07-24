Стоимость нефти Brent поднялась до $82 за баррель впервые с конца апреля

Мировые цены на энергоносители начали расти

Стоимость нефти марки Brent впервые с 25 апреля превысила 82 доллара. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской бирже.

По данным торгов, цена фьючерсов на нефть марки Brent впервые с конца апреля превысила 82 доллара. При этом аналитики подчеркнули, что мировые цены на нефть не только стабилизировались, но и начали расти более чем на 1% в сутки.

Уточняется, что мировые энергетические рынки находятся в стадии ожидания из-за предстоящего заседания Федеральной резервной системы США. По мнению большинства экономистов, по итогам заседания члены американской резервной системы примут решение о повышении ключевой ставки на 25 пунктов – до 5,5%.

Ранее аналитики информагентства Reuters заявили, что за прошлый месяц Саудовская Аравия закупала у российских поставщиков свыше 190 тысяч баррелей мазута ежедневно. По данным аналитиков, именно российское топливо позволяет не только предотвратить дефицит электроэнергии в стране, но и обеспечить стабильность мирового рынка нефти.

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