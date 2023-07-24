США и ЕС использовали зерновую сделку для извлечения выгоды

Читатели китайского новостного портала "Гуанча" поддержали решение российского лидера Владимира Путина о выходе из черноморской инициативы.

"Россия сохранит свою стратегическую мощь и продолжит бороться с США и другими странами Запада до конца! Еще три года - и они будут истощены", - приводит РИА Новости комментарий одного из читателей портала.

При этом другой читатель китайского портала подчеркнул, что регулярные и бесконтрольные поставки военной техники на Украину привели к отказу правительства России осуществлять вывоз украинского зерна на территорию Европы.

Еще один читатель высказал аналогичную точку зрения. По его словам, решение российского лидера перечеркивает планы американских и европейских политиков по извлечению выгоды из организации зерновых коридоров.

Другой читатель также добавил, что политическое руководство Украины использовало гуманитарные коридоры в качестве транспортировки подводных беспилотников для осуществления теракта на Крымском мосту.

"Так называемая европейская цивилизация есть не что иное, как история грабежа и кровавой резни", - заключил читатель.

Ранее в администрации турецкого президента сообщили, что в ходе телефонного разговора лидеры Турции и Украины обсудили возможности и перспективы продления черноморской инициативы. По данным администрации, политики также затронули тему мирного урегулирования кризиса на Украине.

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