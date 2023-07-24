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Эрдоган: Турция рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО в октябре

20:37
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Решение о вступлении Стокгольма в альянс будут принимать турецкие депутаты

Парламент Турции рассмотрит заявку Швеции о вступлении в НАТО в октябре. Об этом в ходе очередного обращения к членам кабинета министров заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.  

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"Когда парламент возобновит работу, мы сделаем все необходимое, и депутаты рассмотрят заявку Швеции", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что окончательное решение относительно присоединения Швеции к НАТО будут принимать члены парламента.

Он также добавил, что власти Турции ожидают от политического руководства Швеции выполнения всех выдвинутых ранее требований для вступления в альянс, в том числе и осуществление борьбы с террористическими организациями на территории страны. 

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции намерены приложить усилия для ускоренного вступления страны в ЕС. По его словам, для вступления Турции в состав Евросоюза необходимо не только обеспечить достойный уровень экономического роста, но и наладить отношения с ведущими международными организациями Европы.

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