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В ООН отреагировали на атаку беспилотников на Москву

21:02
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Россия и Украина должны предотвратить эскалацию конфликта

Всемирная организация предостерегает стороны конфликта на Украине от действий, ведущих к эскалации в зоне СВО. Об этом в ходе очередной пресс-конференции для журналистов заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.  

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"Мы хотим, чтобы все стороны избегали любых действий, которые вели бы к дальнейшей эскалации этого конфликта", - приводит РИА Новости ответ Хака на вопрос журналиста о сегодняшней атаке БПЛА на Москву.

При этом представитель международной организации подчеркнул, что страны-участницы ООН призывают Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Украине.   

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытка киевского режима нанести удар по Москве с помощью беспилотников является актом международного терроризма. По ее словам, режим Владимира Зеленского в очередной раз подтвердил статус террористического государства.

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