В Венгрии оценили вероятность выхода страны из Евросоюза

Кризис в Европе может привести к выходу Будапешта из ЕС

Вероятность выхода Венгрии из состава ЕС значительно выросла на фоне экономического кризиса в Европе. Об этом в интервью информагентству Bloomberg заявил бывший глава Центробанка Венгрии Андраш Симор.

"Вероятность этого в прошлом году она составляла 10%, к настоящему времени возросла до 20-30%", - заявил Симор.

При этом экс-глава венгерского Центробанка подчеркнул, что вероятность выхода страны из Евросоюза связана исключительно с экономической ситуацией на европейском континенте. По его словам, на фоне прошлогоднего кризиса энергоносителей в Европе дефицит бюджета Венгрии вырос до рекордного уровня.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны требуют от ЕС полной отчетности о выделенных ранее Киеву денежных средств. По его словам, лидеры ведущих европейских держав должны считаться с мнением венгерских властей относительно предоставления Украине новых пакетов финансовой помощи.

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