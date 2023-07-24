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Зеленский: блокировка экспорта украинского зерна через ЕС недопустима

21:57
  • понедельник
  • 24 июля 2023

Киев будет добиваться возобновления экспорта в страны Европы

Действия польских властей на фоне выхода России из черноморской инициативы не только наносят непоправимый удар по продовольственной безопасности Европы, но и подрывают авторитет Польши в качестве надежного партнера Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Блокировка экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустима", - написал Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что политическое руководство страны находится в постоянном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами зерновой сделки для поиска оптимального решения сложившейся проблемы.  

Он также добавил, что власти Украины будут добиваться возобновления ввоза зерна на территории стран Восточной Европы. По его словам, украинские власти рассчитывают на предоставление сухопутного коридора для безопасного экспорта зерна в страны ЕС.  

"Мы готовимся к любому развитию событий", - заключил политик.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российские власти начали проработку новых маршрутов сельскохозяйственного экспорта на фоне прекращения зерновой сделки. По его словам, на данный момент Москва проводит переговоры с представителями африканских стран о возможности транспортировки российских грузов, в том числе и с зерном.

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