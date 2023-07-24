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Госдеп: Украина получила все необходимое для контрнаступления

22:17
  • понедельник
  • 24 июля 2023

В ближайшее время США анонсируют новый пакет военной помощи

Американские власти снабдили Украину всем необходимым для осуществления контрнаступления. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.  

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"У Украины есть все, что ей нужно для проведения этого контрнаступления", - заявил Миллер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что власти США предоставили киевскому режиму не только колоссальные объемы военного оборудования, но и значительное количество современной военной техники и боеприпасов.  

Он также добавил, что в ближайшее время украинские власти могут ожидать анонс нового пакета военной помощи.

Ранее представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не планирует отправлять ограниченный контингент американских военных на Украину для участия в боевых действиях.

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