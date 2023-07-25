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Российский солдат в бою уничтожил более десятка боевиков ВСУ

08:06
  • вторник
  • 25 июля 2023

Благодаря самоотверженности рядового сорвалась атака противника

Стрелок мотострелкового взвода группировки ВС России "Восток" Артем Березин сорвал планы противника. Рядовой находился на оборонительном рубеже в районе Времевского выступа, когда штурмовая группа ВСУ пошла в атаку. Солдат лично обнаружил и уничтожил более десятка украинских военных, проявив мужество и героизм при выполнении боевой задачи, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

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Также, по данным подполковника, российская артиллерия накрыла разведгруппу противника в районе Чаривного на Запорожском направлении. Противник отступил с большими потерями. Кроме того, артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов в Каменском и станцию РЭБ ВСУ в Новоданиловке.

Тем временем армейская авиация в этом же районе нанесла удар по пункту временной дислокации боевиков в Малой Токмачке. Уничтожены склад ГСМ и техника, поражены скопления живой силы противника, сообщил Чехов агентству РИА Новости.

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