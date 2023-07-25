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США отправят Украине боеприпасы широкого спектра и дроны

08:17
  • вторник
  • 25 июля 2023

Оружие для Киева будут передавать со складов Пентагона

Соединенные Штаты отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 млн долларов. В новый пакет включат снаряды для систем противовоздушной обороны и дроны наблюдения Hornet. Об этом во вторник, 25 июля, рассказали информированные источники.
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Как сообщает Associated Press, в поставки войдут также боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin, снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, мортиры, ракеты Hydra-70 и 28 миллионов патронов.

Поскольку поставлять эти виды вооружений и военной техники Вашингтон собирается непосредственно со складов Пентагона, реализовать отправку можно будет в самое ближайшее время, добавили собеседники агентства.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американские власти снабдили Украину всем необходимым для осуществления контрнаступления. При этом чиновник подчеркнул, что власти США предоставили киевскому режиму не только колоссальные объемы военного оборудования, но и значительное количество современной военной техники и боеприпасов. Он также пообещал в ближайшее время новые анонсы военной помощи.

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