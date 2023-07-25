ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам года составит 2-2,5% ВВП

08:36
  • вторник
  • 25 июля 2023

Кабмин обсуждает ресурсное обеспечение задач на следующий год

По исполнению российского бюджета в 2023 году нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
Минфин опроверг влияние на соцвыплаты сокращения расходов бюджета

В интервью "АиФ" глава Минфина отметил, что доходы от ненефтегазовой экономики примерно на 18% превышают уровень 2023 года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе.

Как подчеркнул Силуанов, размер дефицита бюджета по итогам 2023 года "выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план" и составит 2%-2,5% ВВП.

Министр заверил, что "у нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года".

Ранее Силуанов подчеркивал, что по части исполнения Минфином бюджета на 2023 год никаких серьезных проблем нет. По его словам, дополнительных решений по расширению статей расходов в текущем году не потребуется. При этом в ближайшие три года отечественная промышленность должна быть готова к "мобилизации ресурсов".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны — напротив, ситуация, напротив, "лучше, чем это можно было бы спрогнозировать".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Деньги
Деньги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.