Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам года составит 2-2,5% ВВП

Кабмин обсуждает ресурсное обеспечение задач на следующий год

По исполнению российского бюджета в 2023 году нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

В интервью "АиФ" глава Минфина отметил, что доходы от ненефтегазовой экономики примерно на 18% превышают уровень 2023 года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе.

Как подчеркнул Силуанов, размер дефицита бюджета по итогам 2023 года "выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план" и составит 2%-2,5% ВВП.

Министр заверил, что "у нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года".

Ранее Силуанов подчеркивал, что по части исполнения Минфином бюджета на 2023 год никаких серьезных проблем нет. По его словам, дополнительных решений по расширению статей расходов в текущем году не потребуется. При этом в ближайшие три года отечественная промышленность должна быть готова к "мобилизации ресурсов".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны — напротив, ситуация, напротив, "лучше, чем это можно было бы спрогнозировать".

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