Политолог Ищенко объяснил природу польского реваншизма

История ничему не научила поляков

Польша разместит сапёрный батальон в Сувалкском коридоре. Об этом в понедельник заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. Речь идёт об участке польской территории у города Сувалки между Белоруссией и Калининградской областью. Расстояние между ними около 100 километров. Там и будет размещён сапёрный батальон - первая, но не последняя воинская часть, как пообещал польский министр. В Варшаве эту инициативу объясняют соображениями безопасности: Сувалкский коридор называют самым уязвимым участком восточного фланга НАТО. В Москве отмечают, что Польше ничто не угрожает, а заявления об укреплении коридора - это лишь предлог для переброски войск к восточной границе. Кстати, от места намеченной дислокации батальона до белорусского города Гродно - всего 30 километров.

О мотивах и природе польского реваншизма с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Ростислав Ищенко, обозреватель Международного информационного агентства "Россия сегодня".

"На заре славянского единства… трудно назвать поляков и русских одним народов, но, по крайней мере, это было одно племя, судя по всему. Потому что один и тот же генотип, близкий язык. Это позже часть племени двинулось на восток, а часть – на запад. И соответственно была разная политическая ориентация. Одни вступили в конфликт с немцами за Полабских славян, которые проиграли, но зато стали католиками, европейцами, усвоили традиции европейского рыцарства. [История польского реваншизма] начинается оттуда. И они развернулись на восток после этого. А на востоке их уже бывшие братья сформировали другое государство, более крупное, которое осваивало огромные просторы Сибири. И началась конкуренция. С одной стороны, с немцами за то, кто главный европеец. А с другой стороны – с русскими за то, кто выстроит великую восточнославянскую империю. Они претендовали и на то, и то, и потому у них ничего не получилось. Через многочисленные разделы (поляки всегда враждовали с двумя своими крупнейшими соседями и всегда пытались подать руку кому-то из их врагов) они пришли к нынешнему положению, но ничего не забыли, ничему не научились. Они продолжают позиционировать себя как крупнейшей восточноевропейская держава, которая должна господствовать в Восточной Европе и в Европе вообще в целом. Поляки открыто претендуют на Польшу в границах 1772 года – это не только Западная , но и Центральная Украина. Это и практически вся Белоруссия. Пока что они пытаются оттяпать хотя бы Галицию и сохранить свои руки развязанными для того, чтобы выдвигать от имени Галиции претензии на всю остальную Украину. Но не для того, чтобы враждовать с Россией, а для того, чтобы устраивать провокации против России", - заявил Ищенко.

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