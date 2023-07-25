Заигрывания с толерантностью привели США к еще одному кризису

На этот раз - к кадровому

Алло, мы ищем таланты! Название старой передачи как нельзя лучше подходит для современных принципов отбора профессионалов. Поезда с опасным грузом летят под откос каждую неделю. Взрывы гремят на металлургических и химических заводах. Военные корабли таранят друг друга в море. В аптеках продают глазные капли, от которых люди слепнут. Всё это происходит в Соединённых Штатах.

American Thinker, весьма консервативное издание, утверждает, что Соединённые Штаты переживают жесточайший кризис, когда из разных отраслей вынуждены уходить настоящие профессионалы. И для того, чтобы получить должность управленца, нужно просто обладать определённым цветом кожи и демонстрировать нестандартную сексуальную ориентацию.

"Основная проблема заключается в том, что изменение политических нравов привело к систематическому продвижению неквалифицированных и отстранению компетентных. Это постоянно ослабляло способность нашего общества управлять современными системами", - пишет издание.

Сэм Бринтон стал одним из самых ярких американских управленцев, олицетворением эпохи равных возможностей, провозглашённой Джо Байденом. Который отмечал, что его администрация - настоящий гей-парад. Бринтон занимал должность заместителя помощника министра по отработавшему топливу в Управлении ядерной энергии. Его профессиональные качества оставались в тени, зато яркая жизнь в формате ЛГБТ+ долго развлекала американские СМИ.

С должности Сэм Бринтон полетел в декабре 2022 года, не потому, что был признан некомпетентным, а потому что начал воровать в аэропортах чемоданы с женскими вещами.

Неизвестно, по каким параметрам в Америке подбирают управленцев и служащих в систему железнодорожного сообщения, но вот только краткий список аварий: 26 февраля грузовой поезд компании "Norfolk Southern" сошёл с рельсов в Северной Каролине; 28 февраля железнодорожный состав, перевозивший 135 тонн пропана, летит под откос во Флориде; 5 марта поезд с грузом химических веществ сходит с рельсов в штате Огайо. Людей просят не покидать дома во избежание отравления. 8 марта в Оклахоме под откос уходит эшелон с нефтепродуктами. Так - каждую неделю. Одна из последних катастроф - грузовой поезд с горячим асфальтом и расплавленной серой упал в реку Йеллоустон.

Взрывы на металлургическом производстве в Огайо, в Индиане горит химический завод, в Мэриленде взрыв водоочистной станции. И так далее, список практически бесконечный. Сколько бы ни гордилась нынешняя администрация весьма своеобразным продвижением гражданских свобод, всё больше профессионалов из разных областей говорят о кризисе, который охватил Америку, когда мужчины в платьицах берутся управлять тем, в чём мало смыслят.

Консервативная Америка встревожена. Когда поезда летят под откос - это местные катастрофы. Когда американскую армию превращают в клуб геев и трансвеститов, это может стать катастрофой для всего мира. Министра обороны США Ллойда Остина обвинили в том, что с подачи президента Байдена вместо укрепления Вооружённых сил он проталкивает на тёплые должности представителей сексуальных меньшинств. А как иначе? Ведь Байден ещё в начале своего президентского срока снял запрет на службу трансгендеров в Вооружённых силах. А каким профессионалом выглядит сам Байден - знает весь мир.

Можно, конечно, набирать генералов или машинистов, опираясь на красоту макияжа. Только поезда летать под откос от этого не перестанут. Небанальная половая ориентация профессионализм никак не заменит. Вот и получается, что в действительности всё не так как на самом деле.

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