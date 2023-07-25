В одиночку ликвидировал группу боевиков: новые подвиги российских военных

Военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Топливозаправщик ефрейтора Магомеда Гамзатова попал под мощный обстрел с позиций противника. Умело маневрируя, Магомед вывез автомобиль в безопасное место и вступил в бой. Он в одиночку ликвидировал группу боевиков и метким броском гранаты уничтожил миномётный расчёт неонацистов.

Гвардии ефрейтор Сергей Агеев в ходе обороны важного рубежа прикрывал своих сослуживцев, которые эвакуировали раненых российских бойцов. Сергей тоже получил травму, но из боя не вышел - он уничтожил отделение националистов и подавил огонь пулемётного расчёта.

Ефрейтор Кирилл Подгурский, действуя в составе танкового экипажа, обнаружил бронетехнику ВСУ, которая направлялась к российским позициям. Оценив обстановку, Кирилл решил навязать противнику бой. Точным выстрелом он вывел из строя головную машину украинской колонны и передал нашим артиллеристам координаты для нанесения ударов.

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